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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роман Копылов: «Ислам досрочно победит Порье и защитит пояс. Думаю, он сделает Дастину кимуру»

«Думаю, что Ислам досрочно победит Порье и защитит пояс. Бой не пройдет всю дистанцию. Мне кажется, Махачев сделает ему болевой на руку – кимуру, – заявил боец UFC Роман Копылов.

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