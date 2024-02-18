Весна в марте 2024 — придет ли: какой будет погода в регионах России и ждать ли морозов Москве, Петербургу, Уралу и Сибири Алиса БронскаяПоследние годы природа в России ведет себя так, словно капризная дама с переменчивым характером и частыми сменами настроений.