Айрат Фаррахов рассказал о работе депутатов

Редакция ГТРК «Татарстан» провела 3 дня с депутатом Госдумы России Айратом Фарраховым. О том, много ли работы у депутата, о хейте в Интернете и непокорённых вершинах — смотрите в программе «Крупный план с Гузель Зайнаковой».
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