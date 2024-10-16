Юлия Пересильд призналась, что она еще и певица, и показала архивное видео

По словам актрисы, она очень любит петь и стремится показать свой талант при любой возможности. фото: СоцсетиАктриса Юлия Пересильд рассказала в своем блоге, что она вообще-то не только играет в кино и театре, но и отлично поет.
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