The Next Oil Shock Is Never the Last

Here we go again. The Houthis have seized the Yemeni Red Sea coast, the port of Mokha and Perim Island, which divides the narrow Bab el-Mandeb Strait into two channels.
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