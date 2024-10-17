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Парламентская газета

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Сапсерферов предложили штрафовать за катание без спасательных жилетов

Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина попросила главу МЧС Александра Куренкова обозначить позицию ведомства по вопросу введения административной ответственности за использование сапбордов без спасательных средств.

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