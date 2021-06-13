Разведчики общевойсковой армии ЗВО отработали освобождение «заложника» и захват документов в Белгородской области

Всего в учении приняло участие свыше 150 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, было задействовано около 100 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе имитационные средства: взрывпакеты, манекены и дымовые шашки.
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