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Разведчики общевойсковой армии ЗВО отработали освобождение «заложника» и захват документов в Белгородской области

Разведчики общевойсковой армии ЗВО отработали освобождение «заложника» и захват документов в Белгородской области

Всего в учении приняло участие свыше 150 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, было задействовано около 100 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе имитационные средства: взрывпакеты, манекены и дымовые шашки.

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