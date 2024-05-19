«45 000 километров погони»: необузданная стихия глазами американского охотника за штормом

Майк Олбински — свадебный фотограф и охотник за штормами. Необычное сочетание, не правда ли? А что делать, если именно это получается у Майка лучше всего? Однажды он даже выиграл «Эмми» за свой ролик, а его известные таймлапсы бушующей природы покупают создатели фильмов, рекламы, журналов, сайтов, документального кино.