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Депутат Леонов: назначение БАДов пациентам будет регулировать Минздрав

Депутат Леонов: назначение БАДов пациентам будет регулировать Минздрав

Перечни биологически активных добавок (БАДов), а также заболеваний и факторов риска, при которых возможна их медицинская рекомендация, будет утверждать Минздрав России по согласованию с Роспотребнадзором.

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