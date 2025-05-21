Депутат Леонов: назначение БАДов пациентам будет регулировать Минздрав

Перечни биологически активных добавок (БАДов), а также заболеваний и факторов риска, при которых возможна их медицинская рекомендация, будет утверждать Минздрав России по согласованию с Роспотребнадзором.
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