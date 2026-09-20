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Новости Брянска

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Брянская область лидирует по явке избирателей в ЦФО

Брянская область лидирует по явке избирателей в ЦФО

Брянская область стала лидером по явке избирателей в ЦФО с результатом 68,3%, Воронежская область на втором месте с 60,48%, а Белгородская замыкает тройку с 53,79%.

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