Брянская область лидирует по явке избирателей в ЦФО

Брянская область стала лидером по явке избирателей в ЦФО с результатом 68,3%, Воронежская область на втором месте с 60,48%, а Белгородская замыкает тройку с 53,79%.
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