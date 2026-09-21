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Царьград

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Мирзиеев поздравил Путина с успешными выборами в Госдуму

Мирзиеев поздравил Путина с успешными выборами в Госдуму

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил Владимира Путина с успешным проведением выборов в Государственную Думу России девятого созыва, подчеркнув поддержку россиян политического курса, направленного на социально-экономическое развитие и защиту национальных интересов.

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