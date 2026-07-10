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Производство ракет Patriot на Украине упрется в ряд проблем

Производство ракет Patriot на Украине упрется в ряд проблем

На Украине заявляют о получении лицензии на производство ракет для Patriot. Однако за этим решением стоят как минимум четыре нерешенные проблемы: растянутые сроки запуска, уязвимость любого производства на украинской территории, полный контроль США над технологиями и отсутствие у Киева квалифицированных кадров.

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