Производство ракет Patriot на Украине упрется в ряд проблем

На Украине заявляют о получении лицензии на производство ракет для Patriot. Однако за этим решением стоят как минимум четыре нерешенные проблемы: растянутые сроки запуска, уязвимость любого производства на украинской территории, полный контроль США над технологиями и отсутствие у Киева квалифицированных кадров.