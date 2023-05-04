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ФРС повысила процентную ставку до максимума за 16 лет и намекнула на возможную паузу

ФРС повысила процентную ставку до максимума за 16 лет и намекнула на возможную паузу

На заседании 2-3 мая ФРС  единогласно приняла решение о повышении ставки на 25 б.п., до 5-5,25%. Это максимальное значение ставки за 16 лет (в прошлый раз за ним последовал ипотечный кризис в США, переросший в кризис 2008 г) и оно совпадает с медианным мартовским прогнозом членов FOMC относительно конечного значения ставки в этом цикле.

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