ФРС повысила процентную ставку до максимума за 16 лет и намекнула на возможную паузу

На заседании 2-3 мая ФРС единогласно приняла решение о повышении ставки на 25 б.п., до 5-5,25%. Это максимальное значение ставки за 16 лет (в прошлый раз за ним последовал ипотечный кризис в США, переросший в кризис 2008 г) и оно совпадает с медианным мартовским прогнозом членов FOMC относительно конечного значения ставки в этом цикле.