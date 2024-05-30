Business FM
MainЛЕНТАФИНАНСЫПОЛИТИКАОБЩЕСТВОПРАВОАВТОНЕДВИЖИМОСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business FM

65 800 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeny Ku
    Какие то обломки украинских ракет уж очень точные !  Сбитые укроракеты и их обломки, почему то, постоянно, при падени...После атак на Кры...
  • Вовладар Даров
    Замучаются пыль глотать штрафовальщики!Дачников начнут ш...
  • Ингерман Ланская
    не будет теперь гибдизма... а будут опять гайцы, гайки, гайдоны.... и прочие совковые терминыГИБДД всё: на дор...

ВС: оба родителя равны в вопросе определения места жительства ребенка

ВС: оба родителя равны в вопросе определения места жительства ребенка

Таким образом, Верховный суд установил, что нет оснований оставлять ребенка матери после развода. Какие факторы учитывают суды при принятии решения о том, с кем будет жить ребенок?Верховный суд РФ подчеркнул равенство обоих родителей при определении места жительства детей после развода.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх