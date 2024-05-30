ВС: оба родителя равны в вопросе определения места жительства ребенка

Таким образом, Верховный суд установил, что нет оснований оставлять ребенка матери после развода. Какие факторы учитывают суды при принятии решения о том, с кем будет жить ребенок?Верховный суд РФ подчеркнул равенство обоих родителей при определении места жительства детей после развода.
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