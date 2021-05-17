Намджун скрывает свою дочку?! Кто эта девочка на всех фотографиях рядом с ним?

Если у Намджуна (Namjoon) есть дети, то им должно быть не больше 2-3 лет, ведь парень и сам достаточно молод! Айдолы BTS тратят много времени на свой карьерный рост и проявляют себя как личности, которые готовы взять под свою ответственность супругу и стать хорошими любящими отцами для больших семей, но успели ли они уже создать семьи — это одна из самых интересных загадок о жизни красавчиков! Итак, многие задаются вопросом, что за маленькая девочка (ориентировочно лет 5-6) появляется на частых фотографиях с Намджуном? Как вы уже догадались, музыканту приписывают отцовство, но, честно говоря, история не выглядит правдоподобной, ведь поверить в то, что селеб стал отцом в первые годы существования BTS достаточно сложно.