В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ

Законопроект об отказе от ЕГЭ и замене его на государственную итоговую аттестацию вносят в Госдуму депутаты разных фракций, кроме «Единой России» и «Новых людей», так как ситуация с досмотрами школьниц выходит за грань оценки знаний.
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