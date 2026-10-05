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Регионы России

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ЦСКА одержал девятую победу подряд, обыграв «Салават Юлаев» в матче КХЛ

ЦСКА одержал девятую победу подряд, обыграв «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Голы в составе ЦСКА забросили Прохор Полтапов, Николай Коваленко и Максим Соркин. У гостей отличился Дэвин Броссо.

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