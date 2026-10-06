Российский морпех уничтожил дрон ВСУ, на котором была просьба не сбивать

Российский морпех сбил дрон ВСУ "Лелека", на котором была просьба не сбиватьРоссийский морпех из группировки войск "Центр" с позывным Лада рассказал, как сбил украинский разведывательный беспилотник "Лелека", на крыле которого операторы ВСУ разместили просьбу не уничтожать аппарат.
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