Число нелегальных мигрантов в России достигло 630 тысяч

Численность нелегальных мигрантов в России достигает 630 тысяч человек. Такие данные на совещании правительственной комиссии по миграционной политике озвучили представители Министерства внутренних дел, пишет "Коммерсантъ".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии