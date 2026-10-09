В Челябинске арестовали адвоката, который получил взятку в 10 млн

Адвокат, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере, арестован на 2 месяца. Как сообщает СУ СК по Челябинской области, 51-летнему защитнику, члену адвокатской палаты Челябинской области предъявлено обвинение по п.
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