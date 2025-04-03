Чудеса на «Миражах»: разработано устройство защиты от перехвата сигналов БПЛА

В зону СВО начала поступать система шифрования сигнала управления дронами «Мираж». Она сводит риски перехвата БПЛА к минимуму и не дает противнику вычислить маршрут полета и точное расположение операторов.
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