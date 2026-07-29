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Чемпион России рассказал, от чего зависит карьера Игдисамова в ЦСКА: «Это может повернуться в другую сторону»

Чемпион России рассказал, от чего зависит карьера Игдисамова в ЦСКА: «Это может повернуться в другую сторону»

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор заявил, что Дмитрий Игдисамов сможет добиться успеха на посту главного тренера ЦСКА, если в определенных моментах будет проявлять жесткость по отношению к игрокам армейцев.

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