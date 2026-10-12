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Мамаев назвал лучшего футболиста РПЛ: «Топовый игрок»

Мамаев назвал лучшего футболиста РПЛ: «Топовый игрок»

Чемпион России в составе ЦСКА Павел Мамаев назвал форварда «Зенита» Дениса Глушенкова лучшим игроком РПЛ на данный момент.

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