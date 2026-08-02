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Мюллер забил впервые с апреля – с пенальти «Лос-Анджелесу». У 36-летнего хавбека «Ванкувера» 5+2 в 14 матчах сезона МЛС

Хавбек « Ванкувера » Томас Мюллер реализовал 11-метровый в игре с « Лос-Анджелесом » (1:1). 36-летний немец прервал 5-матчевую безголевую серию в МЛС .

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