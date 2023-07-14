Она прошла 29 июня. На встрече было 35 человек. О ЧВК «Вагнер» на пресс-конференции упомянул и президент США Джо БайденПрезидент России Владимир Путин рассказал подробности встречи с бойцами ЧВК «Вагнер» 29 июня.
«Ну, вот вы и в Кремле»: Владимир Путин рассказал о встрече с бойцами ЧВК «Вагнер»
Комментарии
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Анфиса Иванова
" 1.«Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить, — сказал Путин. — И для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время." ... Где это " собраться в одном месте,....В МО? В Россгвардии ? В частном образовании - но уже новым, переформатированном ? А почему же тогда не в том образовании, как они есть, раз " для них ничего бы не изменилось ?! И тогда опять же 1.Продолжали бы служить так и не имея юридического статуса?! 2. и так же продолжали бы получать бюджетное финансировани е от государства, в составе которой они юридически не значатся?! Как так?! Но вот это Президентское " БЫ... " ( лично я так понимаю) вагнеровцами не принято?! или они удалились думать...
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