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«Ну, вот вы и в Кремле»: Владимир Путин рассказал о встрече с бойцами ЧВК «Вагнер»

«Ну, вот вы и в Кремле»: Владимир Путин рассказал о встрече с бойцами ЧВК «Вагнер»

Она прошла 29 июня. На встрече было 35 человек. О ЧВК «Вагнер» на пресс-конференции упомянул и президент США Джо БайденПрезидент России Владимир Путин рассказал подробности встречи с бойцами ЧВК «Вагнер» 29 июня.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
&quot; 1.«Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить, — сказал Путин. — И для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время.&quot; ...  Где это &quot; собраться в одном месте,....В МО? В Россгвардии ? В частном образовании - но уже новым, переформатированном ?  А почему же тогда не в том образовании, как они есть, раз &quot;  для них ничего бы не изменилось ?!  И тогда опять же   1.Продолжали бы служить так и не имея юридического статуса?!  2. и так же продолжали бы получать бюджетное финансировани е от государства, в составе которой они юридически не значатся?!  Как так?!  Но вот это Президентское &quot; БЫ... &quot; ( лично я так понимаю) вагнеровцами не принято?! или они удалились думать...
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