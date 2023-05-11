Стеф Карри завершил половину дальним трехочковым под сирену

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри стал автором эффектного попадания под сирену об окончании половины пятого матча серии с «Лейкерс» (121:109, 2-3).
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