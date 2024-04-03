ПОЗДРАВЛЯЕМ С 15-летием ШАБУНИНА КИРИЛЛА!!! 🎂🥳🥳🥳 Тебе пятнадцать — юбилей. Веселым будь и не робей, Вперед иди, поверь в мечту, Успех имей и высоту.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С 15-летием ШАБУНИНА КИРИЛЛА!!! 🎂🥳🥳🥳 Тебе пятнадцать — юбилей. Веселым будь и не робей, Вперед иди, поверь в мечту, Успех имей и высоту.