За неделю жители края отдали мошенникам более пяти миллионов рублей

За последние сутки в отделы полиции обратились 13 забайкальцев, которые стали «жертвами» мошенников и в общей сумме отдали пять с половиной миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.
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