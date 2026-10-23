Американским демократам следует отказаться от поддержки украинского конфликта и присоединиться к усилиям главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию этого кризиса, заявила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна (избиралась от Республиканской партии).