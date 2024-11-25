Лошадей из конноспортивного комплекса в Ховрине перевезут в Ватутинки

Комплексную модернизацию планируется проведут в конно-спортивном комплексе в Ховрине. В связи с чем тренировочный процесс на территорию будет переведен в строящийся спортивный комплекса в посёлке Ватутинки.
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