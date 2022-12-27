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ЦБ передал 100% акций банка «Открытие» банку ВТБ

ЦБ передал 100% акций банка «Открытие» банку ВТБ

Банк России вышел из капитала ПАО Банк «ФК Открытие». Об этом говорится на сайте регулятора. «Банк ВТБ (ПАО) выполнил свои обязательства перед Банком России по оплате акций ПАО Банк «ФК Открытие» (рег.

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