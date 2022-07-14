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В МВД Украины больше не смогли скрывать потери ВСУ: Главком внесён в базу "Миротворца"

В МВД Украины больше не смогли скрывать потери ВСУ: Главком внесён в базу "Миротворца"

По данным издания "Ридус", авторы "Миротворца" выдали Залужному статус "врага народа", который "самовольно принимал решения без участия президента" и "запретил передвижение резервистов по стране, забирая у них возможность быть рядом с близкими".

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