В МВД Украины больше не смогли скрывать потери ВСУ: Главком внесён в базу "Миротворца"

По данным издания "Ридус", авторы "Миротворца" выдали Залужному статус "врага народа", который "самовольно принимал решения без участия президента" и "запретил передвижение резервистов по стране, забирая у них возможность быть рядом с близкими".
По данным издания "Ридус", авторы "Миротворца" выдали Залужному статус "врага народа", который "самовольно принимал решения без участия президента" и "запретил передвижение резервистов по стране, забирая у них возможность быть рядом с близкими".
Свежие комментарии