Девушка пришла на свидание ненакрашенная и в кроссовках

Пригласил девушку с сз на первое свидание в кофейню возле парка. Помылся, оделся, надушился. Приходит это чудо, вообще не похожа на свои фотки: вся в прыщах, бледная мышь, пучок на голове, в майке с надписью Лова, джинсовой юбке и кроссовках.