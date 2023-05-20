ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Девушка пришла на свидание ненакрашенная и в кроссовках

Девушка пришла на свидание ненакрашенная и в кроссовках

Пригласил девушку с сз на первое свидание в кофейню возле парка. Помылся, оделся, надушился. Приходит это чудо, вообще не похожа на свои фотки: вся в прыщах, бледная мышь, пучок на голове, в майке с надписью Лова, джинсовой юбке и кроссовках.

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