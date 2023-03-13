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Фильм «Навальный» получил премию «Оскар» как лучшее документальное кино

Фильм «Навальный» получил премию «Оскар» как лучшее документальное кино

На церемонии присутствовали супруга Алексея Навального Юлия вместе с дочерью и сыном.<strong>Фильм «Навальный» (Navalny) режиссера Дэниэла Роэра получил «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм».

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