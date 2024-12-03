Выгодное одолжение: производителям станков для электронной базы снизят страховые взносы

Производители оборудования, необходимого для создания электронной компонентной базы, с 1 января 2025 года будут пользоваться пониженным тарифом страховых взносов в размере 7,6%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
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