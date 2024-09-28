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Не только о футболе

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Победа «ПСЖ» Сафонова, путаница со словами Родниной, «Барселону» наказали за нацистский баннер, СКА и «Северсталь» сыграли 8:5, Овечкин забил на предсезонке и другие новости

Победа «ПСЖ» Сафонова, путаница со словами Родниной, «Барселону» наказали за нацистский баннер, СКА и «Северсталь» сыграли 8:5, Овечкин забил на предсезонке и другие новости

1. Сафонов снова побеждает с «ПСЖ»! Российский вратарь в третьем матче подряд вышел в старте и помог победить «Ренн» (3:1),пропустив во 2-м тайме с пенальти.

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Комментарии
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КУАТ
Про махинации с з/п слышал. Может действует какая-то страховка на такие случаи?
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14 час.
Лена Мисько
понятия не имею но от ротенберга можно все ожидать... даже собственный ФСС ))
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14 час.
сергей озеров
Да,есть такая страховка от всего-А.Б.Миллер.
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14 час.

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