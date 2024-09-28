Победа «ПСЖ» Сафонова, путаница со словами Родниной, «Барселону» наказали за нацистский баннер, СКА и «Северсталь» сыграли 8:5, Овечкин забил на предсезонке и другие новости

1. Сафонов снова побеждает с «ПСЖ»! Российский вратарь в третьем матче подряд вышел в старте и помог победить «Ренн» (3:1),пропустив во 2-м тайме с пенальти.
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