Титов: наиболее активно китайский бизнес представлен в Москве и Подмосковье

Наиболее активно бизнес Китая представлен в Москве и Московской области. Об этом РИА Новости рассказал председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов.
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