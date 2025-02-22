ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Внуки алкоголиков: неочевидные признаки и последствия. Объясняет психотерапевт

Внуки алкоголиков: неочевидные признаки и последствия. Объясняет психотерапевт

«У меня хорошая образцовая семья, но почему мне так плохо?», «Что со мной не так?»… Эти вопросы часто посещают взрослых внуков алкоголиков: детей, чьи родители столкнулись с тяжелой зависимостью своих мам и пап.

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