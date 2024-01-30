Курганских школьников заманивают в штаб ЕР игровой приставкой PlayStation

Курганским школьникам, которые присутствовали на открытии штаба, организованного партией «Единая Россия», рассказали, что там их ждут кинозалы, мастер-классы, а также игровая консоль PlayStation с телевизором.
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