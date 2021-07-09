А готовы ли россияне защищать свою Родину, если завтра война?

Любопытно, однакоПолитикаА готовы ли россияне защищать свою Родину, если завтра война? Urpguide Вы, конечно же, помните слова из знаменитой песни в исполнении легендарного М.Вернуться к статье9716НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СоловьевУ Россиян нет Родины, её приватизировали: чиновники, олигархи и их родственники. Дурачкам впаривают про Родину, дурачки верят.Татьяна БраунНе отвечайте своими дурными мыслями за всех.Владимир Соловьевдокажите что я не прав, я вот вам не хамил к стати.Александр СиляковРодину не приватизировали, она осталась у каждого. А вот используют её по наглому "чиновники и олигархи" с молчаливого согласия народы и государства.Александр Силяков... народа ...Владимир СоловьевУ каждого, а что для вас Родина? Для меня Родина это наследие предков, в первую очередь земля, которая передается в роду из поколения в поколение. А где у нас Род, спросите себя. Мы давно забыли вообще что такое Род, где наша земля нашего рода, предков. Нам подменили понятие Родины, на узко-эгоистичное понятие семья, дети, родители, к стати для многих сегодня родители уже не семья, так родственники, часто обуза. Так где сегодня Родина? которую призывают защищать? Вопрос вот простые солдаты отдавая свое здоровье и жизнь защитили так называемую Родину, что им с этого? кто будет пользоваться основными благами победы? Кто позаботится о семьях тех кто погиб? вот и вся Родина. Если бы наше поколение переживало за Родину, то давно бы уже свергли антинародную власть, позорную криминально-олигархическую, и что много желающих? где защитники Родины?НКНаталья КлимоваМне жаль тех,у кого нет Родины.У меня она есть и у моей дочери 21 года она есть.Она была у прадеда,который ни дня не работал на советскую власть,но погиб в ополчении, защищая тогда Ленинград!!!Никто из моих предков не отсиживался в тылу ни в одну из войн!!!Владимир ЕфимкинПровокаторов на войне расстреливали перед строем!Владимир Соловьеввы кроме демагогии что-то можете выразить? я вот вам задал вопрос, что в случае победы что получали наши прадеды кто воевал за царя? что им давала победа? как были холопами, так ими и оставались, единственное что когда воевали за власть советов, то только потому что стали не холопами. людьми, с равными правами и возможностями. что получили те кто воевал в Чечне? А получили налоги на свои плечи, из налогов власть платит чеченцам дань, а русские все больше погружаются в нищету. Повторю нет у нас Родины, приватизировали её, Воевать за чиновников и олигархов глупость. Если вы так любите Родину, Россию, то чего же вы терпите по факту оккупационную власть? почему если сами не можете то не призываете всех смести эту власть? Да потому что вы демагог, или еще хуже холоп, от рождения.Владислав ВладиславЛюди в лице Родины защищают своих дорогих людей, свое право быть самими собой. Никогда нельзя противопоставлять Родину и семью.Владимир СоловьевВот кроме расстрела у вас аргументов нет, вы кроме демагогии что-то можете выразить? я вот вам задал вопрос, что в случае победы что получали наши прадеды кто воевал за царя? что им давала победа? как были холопами, так ими и оставались, единственное что когда воевали за власть советов, то только потому что стали не холопами. людьми, с равными правами и возможностями. что получили те кто воевал в Чечне? А получили налоги на свои плечи, из налогов власть платит чеченцам дань, а русские все больше погружаются в нищету. Повторю нет у нас Родины, приватизировали её, Воевать за чиновников и олигархов глупость. Если вы так любите Родину, Россию, то чего же вы терпите по факту оккупационную власть? почему если сами не можете то не призываете всех смести эту власть? Да потому что вы демагог, или еще хуже холоп, от рождения.Владимир СоловьевОпять демагогия, вы почему увиливаете от вопроса? я что на английском у вас спрашиваю?Владислав ВладиславЕсли у Вас лично нет Родины - езжайте в Пендосию. Что получали прадеды ? Вы, однако, эгоист из либеральной клики. Моим дедам было достаточно того, что их близкие люди ограждены от врагов, что вражеские копыта не топчут родную землю.Владислав ВладиславОткровенный бред пишите Вы, навязывая свою точку зрения. Не нравится - валите, в Пендосии нужны люди, чтобы негров на руках носить.Виктор БорисовА с кем воевать собрался? С наглой циничной агрессивной вооруженной Украиной? Самые опасные и эффективные враги находятся в нашем государсте!Владимир Соловьевнет вы упрямый идиот, ваших прадедов унижали местные дворяне, ваши прадеды были крепостные или холопы, ктов ам сказал что это то что делало бы их жизнь достойной, в общем бесполезно вам что-то объяснять, вы как были холоп так им и остались, а еще про Родину тут распинаетесь.Владимир СоловьевВы кроме пиндосии вообще что-то знаете? Россия 30 лет в оккупации её распродают оптом и в розницу, чего же вы такой патриот любитель Родины сидите сопли жуете? где ваш патриотизм, конечно на словах быть героем легко, а вот реально освободить Родину, это пусть другие смелые делают.Виктор БорисовА у него просто перед глазами методичка по которой он пишет гадости вменяемым людям.С кем воевать то собрался? У нас и так всем владеют Миллеры Ротенберги Грефы.ты и их защищать собрался?...Так они моментом сядут в свои суперджеты и свалят туда где у них активы недвижимость и гражданство стпан НАТОАлександрЭто у тебя нет Родины.Посему,заткнись.Владимир СоловьевУ тебя есть Родина? а чего же ты сидишь то? Родина в оккупации, а ты сидишь тут сопли жуёшь, Конечно для тебя Родина как раз то что все называют власть, ты верный пес этой власти, и пока затыкаешь любого кто против власти, а прикажут будет и убивать. Наверное ты из полицаев.АлександрТы попробуй полечиться.Главное,голову.И свои видения оставь докторам.Специалистам от психиатрии.Я обычный рабочий,если ты не знал.Владимир СоловьевДругим заливай, рабочие за власть не заступаются, власть в России антинародная.АлександрТо,что ты дурак обыкновенный даже доказательств не требует.По дороге на предприятие у нас уже с понедельника стоит мужичёк,распространяя зюгановскую "Правду".Дай бог,что один из 20 около него притормаживает.Владимир СоловьевКонечно 19 за ЕР голосуют и ты в том числе. Вага власть, рабочая,АлександрА я вообще против любой партийности. Это отжившая система.ГусЕнаНахлебник хреновГусЕнаНу и мразь же ты....ГусЕнаВсе брезгуют тебе отвечать....Мразь ты. Спроси у Зои Косиодемьянскойчто она получила. Или у Александра Матросова...Тебе, трехногой твари, не понять. По твоей версии и фашистам надо было сдаться...Но, они жизни положили, чтоб такая Мразь сейчас такие вопросы задавала.вячеслав рюминПо сравнению со Сталинским периодом все негодяи тут же разбежались бы. Население защищало бы свои дома, предатели выходили с хлебом-солью, мародеры грабили бы всех, кто слабей , и это построенная страна-21го века.ГусЕнаВрешь ты все. По себе не суди.Александр ИвановПостановка такого вопроса, уже дебелизм!!! В нашей стране процент таких как Владимир Соловей исчезающе мал (ПРЕДАТЕЛИ)!!!Александр НадоровВладимира Соловья (может все же Соловьева???) какого имеете ввиду?? того что с телека вещает о патриотизме, а сам деньги вкладывает в страну НАТО???ГусЕнаА как это коррелируется с вашей личной правдой что такое Родина?ВиталийПровокационная писанина, заказная. Лучше бы опросили молодежь: хотят ли они работать и где? Большинство мечтают о высокооплачиваемой работе, при этом не за что не отвечать и делать по минимуму. Вся жизнь в интернете: и общение, и информация, и игры в войнушку. Реально работать желающих мало. Видимо, нет острой нужды, предки подбрасывают. А потом вопли про мигрантов. Вакансии есть, нет рвущихся на трудовые подвиги. Про патриотическое воспитание согласен: слов много - конкретики мало. И этим пользуются недруги.Александр Надоровпочему провокационная? - написанное в статье отражает действительность какова она есть.... или ваш вариант таков, какой бы устраивал "ура-диванных-паЦреотов" - зная действительность, написать что вся молодежь как один встанет на защиту.... то есть тешить себя надеждами и обманывать другихВиталийСколько людей - столько и мнений. Но опрашивать народ в общественных местах о патриотизме - не самый лучший вариант для объективности.Александр Надорова лучше вариант, по вашему, это завести молодого человека в здание правоохранительных органов в комнату, в которой на стенах будут написаны правильные ответы на задаваемые вопросы.... и там проводить опрос)))ГусЕнаТы предатель и мразь. И не надо искать отговорок....семен семеновНе надо Пиз деть,надо будет, пойдем и молодежь и пенсионеры. Война , не дай боже.будет идти на порабощение нас, народа, а не кучки олигархов.DDmitriyуже давно поработили нас те самые олигархи и чиновники. Чего ж не идешь воевать?Александр Надорова олигархи не встанут на защиту.... у них все давно находится у тех, кто нас хочет исстребить, а не поработитьВладимир СоловьевМеня просто удивляет, поражает, Россия 30 лет как в оккупации, оккупанты вывозят из страны все что только можно продать, а патриоты подобные вам упрямо твердят что пойдут на войну защищать оккупантов, называя их Родиной. у вас вообще с головой все в порядке. Вас уже поработили, чего сидим? ТреплоГусЕнаА ты пенсию пожизненно получаешь, а еще гранты на саботаж . Нахлебник.Владимир ЕфимкинУ меня не призывной возраст, но пошёл бы, хоть, ради примера!Виктор БорисовЯ уже сходил....в первую чеченскую........сходи и ты....потом расскажешьВладислав ВладиславВывод в статейке - откровенный бред. В России нет "оголтелой" пропаганды. За этим автору надо в Пендосию ехать. А умирать - все когда-нибудь умрем. Умереть не страшно, важно - как это будет. Страшно терять дорогих тебе людей, поэтому воевать и пойдем (если будет нужно) и выжившие сравняют Фашингтон с землей.Виктор БорисовЯ готов защищать Родину....от людей построивших дикий капитализм разворовавших национальное достояние страны заводы фабрики недра разваливших образование здравоохранениеГусЕнаТак чего в 90-е не вышел и не дал у морду ЕльцЫну?Александр Надоровпотому как такие как ты его защищали и защищаете.... не успевает коммент со здравой мыслью под статьей появится как толпа аналогичных тебе со всяким бредом его "забивают".... одно "у Зои Косиодемьянскойчто" чего стоит.... вам уже методички с цитатами начали выдавать))) - тогда пользоваться пусть научатГусЕнаА почему ты считаешь, что я с методичкой, а ты Светочь правды? Ты считаешь, что у тебя нет Родины. А я виновата, если считаю тебя придурком? Вы за Сталина топите не зря-с молоком матери вы впитали ложь и лицемерие. Всем пользуетесь, все потребляете, а все рожи недовольные корчите. Что не так с Зоей? Тебе Падло Морозов милее?Александр Надороввот увидел кто отвечает и сразу понял что умного априори не будет)))ГусЕнаХаха, стОит всех назвать " дураками" , чтоб прослыть умным...ГусЕнаТак и скажи Крыса бандеровская, что ты уже предал Россию...Александр Надоровну в этом вся ты и тебе подобные))).... диван покорили и стали себя икспердами считать... теперь решили что вам и интернет покориться))) - тогда умом обзаведись. отвечать не нужноГусЕнаНу это твоя стезя, Изнизов...Пернуть в лифте. Ты просто Гандон Использованный. Я то молода и в реальном секторе экономики, а Ты, Старье ненужное, расскпзываешь какой ты был...Такой ты и остался-Тупое Быдло. Совкодрочеры. Потому и развалили Союз, потому что халявщики тупорылые-сыны кухаррк и пьянчушек.WWaleryВопрос тут возникает - ты чья дочь будешь, кем ты сделана? Не кушаешь и не пьешь? Надо же...ННаталияМажоры, детки начальства, в основном, не пойдут, предатели -либералы, тоже. Слиняют или спрячутся за липовые справки. Нормальные люди пойдут, а их пока у нас подавляющее большинство. А в СССР воевали дети всех тогдашних правителей государства. И это главный показатель нынешнего расслоения людей.ГусЕнаОткуда вы знаете?WWaleryЕсли бы ТЫ жила в СССР вопросов таких тупых не задавала бы! Потому что люди знают по жизни что говорят! А у тебя везде только секс и половые извращения. А в СССР на первом месте Любовь была...Александр ТурчинОднозначно не будет того что было в 41-м и виноваты в этом господа неуважаемые правители!Галина ПотапчикСтатья провокационна, подлая и бессмысленная!! Я кабы кабы, выросли во во рту грибы, был бы нет а целый огород!!!АНГЕЛ АНГЕЛПосле политиков, чиновников, пока враг их не завалит ни двинусь и с места.. Терять мне нечего, а кто имеет пусть и защищают...АРАлескендер РамазановБудет много добровольцев Все пойдут. Осаждать будут военкоматы,приступом брать оружие и на фронт - спасать Россию. Вся элита будет в первых рядах! Этим Русь жила и жить будет. Были бы патроны и гранаты. И не будут ждать нападения - упреждать будут! А сьатья -слабая,заказная,возможноWWaleryГотовы, попутно всех трепачей 90-х подчистим. Жить станет интересней, жить станет веселей. Жена, дом, хорошая (оплачиваемая за труд) работа.Владимир СоловьевПолицай? работаешь? уработанный, защитникWWaleryТы не уловил смысл, что-ли..., говорю и от тебя защитим попутно!Владимир СоловьевВот теперь понятно, вы защищаете власть от народа, ваша Родина это ваши хозяева, чиновники и олигархи.WWaleryГотовы, попутно всех трепачей 90-х подчистим. Жить станет интересней, жить станет веселей. Жена, дом, хорошая (оплачиваемая за труд) работа.Виктор Муравьев... Нет, конечно, не факт, Что захватчик и враг От руки моей будет в уроне, Но поставлю, хоть как, Против двушки – пятак, Что достанется «пятой колонне»!Anisimova LyubovСтатья провокационная. Зачем им знать готовы ли мы/я защищать Родину? Что им/власти уже страшно стало? Война в Карабахе показала, кто на что способен. И это воевали не самые большие страны и по размерам и по ввп. Наш вклад в мировой ввп 2%. Это ответ. Надо развивать экономику, обучать молодежь современным профессиям, дать им возможность зарабатывать! У нищего человека не может быть желания защищать свою нищету. Зачем вообще распространять военную истерию? В чьих это интетесах? Или нас уже завели в такие дебри, что кому-то нужна война? В то время как весь мир бороздит космос, пытается наладить зеленую энергетику, советшенствует все.. от миксера да авто! А у нас интересуются войной?? Сумасшедшие!WWaleryОпять у тебя "надо, надо". И откуда ты все знаешь что надо? Если знаешь, начинай делать - за тобой пойдут... возможно. Про зеленую энергетику не надо, а то парниковый эффект скорее наступит. Сам сообрази - зарядить аккумуляторы кара электроэнергией, полученной от сжигания угля, получается по затратам и с учетом КПД в три раза вреднее, нежели заправить авто бензином, полученного из добытой нефти. Не только по вредностям для планеты, но и по затратам. Сам ты попался на лобби по зеленой энергетике и еще народу пудришь мозги.Владимир СиринПовторится сценарий 15-16-годов с последующей революцией и уничтожением мирового капитализма.WWaleryДа, на этот раз мировой революции быть! Мир созрел!ВиталийСтратег, блин! На территории штатов не было войны и процветают. А мы только успеваем восстанавливать, то после отечественной, по после перестройки. И сейчас либерали козни творят.WWaleryШтаты если и процветают, то только потому, что крутились вокруг войн и богатели. Гитлер спас штаты от депрессии и может быть от революции. Сами СЩА воевать не умеют. Они не испытывали того, что называют спасением Отечества. А перестройку вы лично приветствовали разве забыли? и как сладкой парочкой восхищались, и как костюмчики сидят на них и ничего, что мозгов в принципе и не было у перестройщика.ВиталийВот не уколоть - и дня не прожить. К вашему сведению, всезнающий, я всю жизнь провёл вне политики. Только производство, от первого уровня до потолка, очень высокого. Ни дня в кооперативе, только госпредприятия. Сейчас на пенсии удивляюсь, какое поколение пришло нам на смену. Самоуверенные туповатые менеджеры, не все но большинство. А какие ещё могут быть с платными дипломами? Перестройка? Тоже работал. Страна готовилась и отмечала 1000-летие крещения Руси. Про любой год своей деятельности могу рассказать. А вот нынешним и вспомнить полезного из жизни нечего будет. Так, пустота и иллюзии творения. Всё! Будь здоров! Остерегайся короновируса!WWaleryВы мне не оппонент получается - мне нечего возразить Вам! Не часто встречаются на форумах умудренные жизнью мыслящие люди. Читал Вас с интересом! Спасибо, что такие Граждане в России есть.ВиталийСпасибо!WWaleryВзаимно. И еще хочу предупредить - в комментариях участвуют не далекие люди, они обычно пишут глупый текст или оскорбления и вынуждают ответить, главный признак демонстрация картинок и фото с тупыми подписями - это люди автора и задача у них получить максимум комментов - который они монетизируют. Есть такой вид заработка. Ярчайший пример - "ГусЕна". Лучший вариант - оставить их реплики без ответа. Обычно и темы статьи у них зачастую туповатые. Думаю суть уловили, да? Удачи Вам!ВиталийГусыня - знакомый персонаж. Туповатая. А Вам - всех наилучшего!ГусЕнаДа нормально все у них будет. Может, не такой кровью...Будто в Ваше время не было дураков и мракобесов. Не ворчите-не старейте:)ГусЕнаКак мило. Без сплетни не обойтись.ГусЕнаВот работали вы работали, а главного не сохранили-порядочности....ВиталийПорядочные люди чужую переписку не комментируют. Подглядывание, подслушивание, стукачество, предательство - звенья одной цепи. Я ведь спровоцировал вас и не ошибся. Про порядочность? Родина доверяет мне. А вам знакомо такое понятие?ГусЕнаПорядочные люди не обсуждают других людей, тем более,. дам. Маман не научила? Пьянчушка была? Тогда, неудивительно.ГусЕнаВообще-то,.это общее пространство-форум. Ты в личке мог бы продолжить кости мыть. Тебе ли говорить о порядочности, потолочный ты наш....Иван-Александр БыстровСейчас вот так уйдешь на войну, а когда придешь (если придешь) - обнаружишь, что коллекторы с банкирами уже твою хату за долги забрали. Среди банкиров патриотов нет - им побоку, что кризис, что пандемия, что война.WWaleryАлександр, вот так и с Гражданской вернулись раненые и контуженные, а дома все кулаками уже прибрано! Хорошо такой момент в х/ф "Бумбараш" раскрывается. Что оставалось Большевикам - разумеется раскулачивать! История брат она такая. И если вернемся победителями - будем иметь законное право олигархат раздеть.Александр БыстровДа это и пугает - деды и прадеды, когда ушли на Великую отечественную, пусть и жили бедно, но знали, что их домишко и клочок земли никуда не денется и пенсион какой-никакой будет. А у банкиров человеческих чувств нет и историю они не учат. История упорно движется по спирали и совершает новый виток.Борис ВиленскийДаже на старости лет я готов идти в смертельный бой, но с полной уверенностью, что враг будет уничтожен НАВСЕГДА.VBvladimir bedarevНужда заставит воевать. К войне нужно быть готовым. Хотя очень неохота.ННиктоЗа кого воевать то? За чиновников воров с алигархами, за банду отморозков во власти, чтоб тебя грабить продолжали как грабят 30 лет. Сибирь вывезли, более 70 тысяч заводов и предприятий уничтожили, школы больницы "оптимизировали, 1,5 миллиона пенсионеров убили ит.д. и т.п., пусть они за свои дворцы и яхты сами воюют.ГусЕнаДа просто бы сказал-я-потомок Бандеры. Они же именно так и рассуждали; большевки все забрали...отняли..ННиктоИ близко не стоял, а ты что хочешь защищать грабителей которые тебя же и ограбили?, и страну в отстой превратили, посмотри вокруг что?? они сделали со страной, посмотри чьи ты те же трусы носишь, китайские или турецкие, Ничего НЕ производим,, НИЧЕГО !!!!!!!.., только нефть качаем и лес вырубаем для тех же алигархов, иль ты чё поимел от продажи "Народного" достояния??.ГусЕнаЧестно говоря, то что я носила в детстве-трусы там или обувь' было таким убогим. Я сейчас понимаю почему женщины СССР не имели секса. Что я с братом поимела? Отец погиб за месяц до начала Афганской при исполнении. Мама замуж так и не вышла, овдовев в 27 лет. Потом умерла и мама-сердце. Я поднимала братишку сама . С 15 лет по сути, потом прибавила себе год, чтоб оформить опеку. У нас отняли квартиру. Все равно мы пробились-и у меня и у брата в/о. Да, мы голодали. Да, мы пахали. Да, нам помогали сослуживцы отца ( погранцы это известно какой департамент), но я никогда не надеялась на государство. Пособия? Да я и не знала о них А сейчас моя дочь получила декретные огромные, пособие 7500, сейчас еще какая-то доплата будет по второй беременности...Я вижу что люди живут хорошо. Сытно И помню унижения стариков в 90-е...Полно, конечно, моментов непонятных и неприятных. Но, мы поездили по миру-нигде нет идеала. Но, вот ненасытности и жадности такой не видела нигде как у нас.WWaleryУ нас это кто... - кухарки и алкаши? А кто у Вас отнял квартиру... в те времена ключи от квартиры бесплатно вручали! И минуя очереди зачастую...Комментировать
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