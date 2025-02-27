«Страшный сон властей»: Мужики, вернувшиеся с фронта, займутся наведением порядка «на местах»

Систему МВД призвали «готовиться к рискам» окончания СВО в условиях острого дефицита кадров Андрей Захарченко Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Материал комментируют: Олег Иванов Сергей Гончаров Сергей Обухов Когда закончится СВО, контрактники и мобилизованные начнут возвращаться домой.
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