Верка Сердючка обвинила Россию в запрете на въезд в ОАЭ

Украинский музыкант Андрей Данилко (Верка Сердючка) обвинил Россию в том, что его не пускают в ОАЭ. Въезд в страну певцу запретили после обвинений в «разжигании межнациональной розни» во время концерта в Дубае.
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