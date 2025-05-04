Политика как он...
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Политика как она есть

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Россияне разнесли магазин из-за кроссовок по 99 рублей

Россияне разнесли магазин из-за кроссовок по 99 рублей

Большой давкой обернулась акция по продаже кроссовок и спортивных костюмов по 99 рублей, которую устроил один из спортивных магазинов в дагестанском Кизляре.

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Комментарии
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Eduard
Им всем кросмовки детского размера приспичили? Уверен кроссовки с подвохом и цена соответствущая!
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16 час.
tandem_08 Смирнов
Аффтар, ты чмо! Заголовок конкретнее писать надо! Какие на ... россияне?! Ты бы ещё &quot;земляне&quot; написал!
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14 час.
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