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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Издательство CI Games, ответственное за Lords of the Fallen, уволило еще 30 сотрудников Со...

Издательство CI Games, ответственное за Lords of the Fallen, уволило еще 30 сотрудников Со...

Издательство CI Games, ответственное за Lords of the Fallen, уволило еще 30 сотрудниковСогласно новой информации, опубликованной GamesIndustry, CI Games объявила о втором раунде увольнений, под который попали около 30 человек.

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