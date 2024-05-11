Издательство CI Games, ответственное за Lords of the Fallen, уволило еще 30 сотрудников Со...

Издательство CI Games, ответственное за Lords of the Fallen, уволило еще 30 сотрудниковСогласно новой информации, опубликованной GamesIndustry, CI Games объявила о втором раунде увольнений, под который попали около 30 человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)