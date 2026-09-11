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Галкин* показал 77-летнюю Пугачеву в Стамбуле: «Никогда не была в Турции! Шикарно!»

Галкин* показал 77-летнюю Пугачеву в Стамбуле: «Никогда не была в Турции! Шикарно!»

Звездные супруги отправились в очередное путешествие. На этот раз Алла и Максим прилетели в Стамбул. Певица Алла Пугачева, кажется, объездила почти весь мир.

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