«Противник ошеломлен и местами уже бежит». Армия России начала штурм Суджи. Ей противостоят элитные войска ВСУ

Российская армия начала штурм Суджи Курской области. По данным Telegram-канала, бои в городе начала группа Аида спецназа «Ахмат», 30-й мотострелковый полк и подразделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.
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