Waymo и ZEEKR продемонстрировали беспилотное такси без руля, педалей и боковых зеркал

Не секрет, что китайские автопроизводители и компании технологического сектора пытаются испытывать беспилотные такси не менее активно, чем западные конкуренты, но в случае с альянсом китайского автогиганта Geely и американской Waymo итогом сотрудничества стал специализированный таксомотор без привычных органов управления, который в перспективе заменит собой модифицированные версии серийных машин, до сих пор эксплуатируемых дочерней компанией холдинга Alphabet.