Мировое обозрение

150 подписчиков

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    А почему Латвия до сих пор не выпускает наши удобрения, а мы снова поверили лжецу Гутерришу...Зерновую сделку п...
  • Дмитрий Марченко
    украина превращается в запердяевку, какой она и была до Ленина, который электрофицировал этот убогий край земли русскойНа Украине сегодн...
  • Дмитрий Марченко
    все как то мельчает в США.... надеялся что Псаки была дном, однако снизу постучали.... вот вам черная кукла - наслажд...Республиканцы офи...

Waymo и ZEEKR продемонстрировали беспилотное такси без руля, педалей и боковых зеркал

Waymo и ZEEKR продемонстрировали беспилотное такси без руля, педалей и боковых зеркал

Не секрет, что китайские автопроизводители и компании технологического сектора пытаются испытывать беспилотные такси не менее активно, чем западные конкуренты, но в случае с альянсом китайского автогиганта Geely и американской Waymo итогом сотрудничества стал специализированный таксомотор без привычных органов управления, который в перспективе заменит собой модифицированные версии серийных машин, до сих пор эксплуатируемых дочерней компанией холдинга Alphabet.

Вернуться к статье
80K мнений525 репостов

Картина дня

наверх