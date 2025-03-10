Об этом говорится в исследовании Высшей школы экономики. В каких странах сейчас проще получить учебную визу и к какую странам россияне проявляют больший интерес?В России вырос спрос на учебу в Венгрии, Германии, Нидерландах и Испании.
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