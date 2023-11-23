Ни сантиметра земли: российские войска не дали ВСУ расширить плацдарм у Днепра Ирэн ОрлонскаяВ районе села Крынки на левом берегу реки Днепр, расположенном в Херсонской области России, продолжаются ожесточенные бои.
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