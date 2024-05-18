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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Швентек проиграла только 10 матчей на грунте в основном туре

Швентек проиграла только 10 матчей на грунте в основном туре

Ига Швентек выиграла «тысячник» в Риме и продолжила серию из 12 побед подряд.  У Швентек девять титулов на грунте, из них четыре – категории WTA 1000.

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